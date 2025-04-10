Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği operasyonda 9 adet uyuşturucu madde ele geçirirken, S.G. ve B.K. isimli 2 şahısı mahkemeye çıkararak tutuklattı.
Afyonkarahisar polis yaptığı operasyonda 9 adet uyuşturucu madde ele geçirirken olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs ise tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri yaptığı operasyonda 9 adet uyuşturucu madde ele geçirdi. Konu ile ilgili olarak S.G. ve B.K. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa