Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar polis yaptığı operasyonda 9 adet uyuşturucu madde ele geçirirken olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs ise tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri yaptığı operasyonda 9 adet uyuşturucu madde ele geçirdi. Konu ile ilgili olarak S.G. ve B.K. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR