Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Hammadde Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünde bavulunda 600 kilogram uyuşturucu yapılabilecek hammadde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent girişindeki uygulama noktasında durdurduğu bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde bir şahsın hareketlerinden şüphelenen ekipler şüphelinin bavulunda arama yaptı. Aramada 600 kilogram uyuşturucu yapılabilecek 4 kilo 200 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Olayın ardından şahıs gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR