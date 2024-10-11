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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Baskını: İki Kardeş Gözaltında

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Baskını: İki Kardeş Gözaltında
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapmaya hazırlanan iki kardeşi yakalayarak evlerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde satışı yapmaya hazırlanan iki kardeşin evine baskın yapan jandarma ekipleri çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde ikamet eden S.Ç isimli şahsın, çeşitli yollardan temin ettiği uyuşturucu maddeleri satmak maksadıyla ikametinde sakladığı yönünde bilgi elde etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan S.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan arama sonucunda; 252 adet sentetik uyuşturucu hap, 25 adet satışa hazır peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet cep telefonu ele geçirdi. Ayrıca şüpheli şahsın kardeşi M.Ç. isimli şahsın uyuşturucu maddeleri evin balkon kısmından alarak saklamaya çalıştığı esnada yakalanarak gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Jandarma 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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