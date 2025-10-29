Afyonkarahisar'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen traktörün 37 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Emirdağ ilçesi Veysel köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir Duran (37) idaresinde 03 HC 983 plakalı traktör sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarına devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler talihsiz sürücünün devrilen aracın altında kalarak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR