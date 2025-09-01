Afyonkarahisar'da Trafik Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Hasan Aktaş, kaldırma çarparak hayatını kaybetti. Kazada bir diğer genç ise ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklette 18 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği, bir gencin de ağır yaralandığı trafik kazası anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Salar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Aktaş (18) idaresindeki 03 AIK 441 plakalı motosiklet, İ.S. yönetimindeki 03 AJ 293 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Aktaş metrelerce havaya yükseldikten sonra yere düşerek kafasını kaldırıma çarptı. Kazada Aktaş ile motosiklet de bulunan V.Ç. (18) de yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Aktaş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde motosikletin hafif ticari aracı çarpıp parçalanması yer alıyor.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
