Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Güncelleme:
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce bariyerlere, ardından beton direğe çarptı. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da önce bariyerlere ardından beton direğe çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 AK 4479 Skoda marka plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç önce bariyerlere ardından beton direğe çarptı. Kazada kopan bariyerler aracın içine girerken, sürücü şans eseri kazayı hurdaya dönen araçta yaralı olarak atlattı. Yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

