İki aracın çarpıştığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada, araçlardan biri yaklaşık 10 metre savrularak peyzaj alanına girdi. Şans eseri kazada ölen veya yaralanan olmaması sevindirici.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan ve araçlardan birisinin savrularak yaklaşık 10 metre sürüklenip peyzaj alanına girerek durabildiği kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Sandıklı ilçesinde çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 FKD 80 ve 03 LL 201 plakalı otomobille henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan birisi yaklaşık 10 metre savrulup ardından peyzaj alanına girerek durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken olay şans eseri maddi hasarla atlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
