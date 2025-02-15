AK Partili milletvekili trafik kazası geçirdi

Afyonkarahisar-Antalya Karayolu Tınaztepe beldesi yakınlarında sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve İl Başkanı Turgay Şahin ile 4 kişi yaralandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yurdunuseven ile Şahin'in, Sandıklı ilçesindeki programdan Afyonkarahisar'a dönüş yaptığı belirtildi.