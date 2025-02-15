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AK Partili milletvekili trafik kazası geçirdi

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bir otomobil ile hafif ticari araçın çarpıştığı trafik kazasında, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de dahil olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi verilmedi.

Afyonkarahisar-Antalya Karayolu Tınaztepe beldesi yakınlarında sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve İl Başkanı Turgay Şahin ile 4 kişi yaralandı.

AK Parti'li milletvekili trafik kazası geçirdiAK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yurdunuseven ile Şahin'in, Sandıklı ilçesindeki programdan Afyonkarahisar'a dönüş yaptığı belirtildi.

AK Partili milletvekili trafik kazası geçirdi
Kaynak: AA / Melis Yaşar - 3.Sayfa
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