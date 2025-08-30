Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 9 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ç., idaresindeki 06 BHT 75 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden M.A., idaresindeki 06 HB 9458 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlardan bulunan 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan şahısları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ece Seçkin konserinde sahneye çıkan Yasemin Minguzzi, oğlunun en sevdiği şarkıyı söyledi

Ece Seçkin ile sahneye çıktı, oğlunun en sevdiği şarkıyı söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'na hakaret edenler yandı! Başları büyük belada

Kerem Aktürkoğlu'na hakaret edenler yandı! Başları büyük belada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.