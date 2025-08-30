Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ç., idaresindeki 06 BHT 75 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden M.A., idaresindeki 06 HB 9458 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlardan bulunan 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan şahısları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR