Minibüslerin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da biri yolcu minibüsü olmak üzere 2 minibüsün çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B, idaresindeki 03 SK 920 plakalı minibüs, Şuhut - Afyonkarahisar kara yolunda M.Y., yönetimindeki 03 AHB 184 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
