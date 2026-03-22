Şarampole giren otomobilde 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Anayurt Köyü girişinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, S.B. idaresindeki 03 AJA 302 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi. Meydana gelen kazada sürücü S.B. ile araçta yolcu olarak bulunan M.B. ve S.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

