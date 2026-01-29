Haberler

Kamyonetle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Kamyonetle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da bir kamyonet ile Tofaş marka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kamyonet ile Tofaş marka otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Sülün beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.C., idaresindeki 03 AP 391 plakalı Tofaş marka otomobil M.Y., yönetimindeki 03 BR 953 kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomotiv devinden radikal karar! Amiral gemisi 2 modelini rafa kaldırdı

Otomotiv devinden radikal karar! Çok satan 2 modelini rafa kaldırıyor
Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Türkiye'ye yönelik skandal tehdit: Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız
Yavaş, 'Suyu kesilen var mı?' diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi

Sorduğu soru Yavaş'ı zor durumda bıraktı! Ne diyeceğini bilemedi
Otomotiv devinden radikal karar! Amiral gemisi 2 modelini rafa kaldırdı

Otomotiv devinden radikal karar! Çok satan 2 modelini rafa kaldırıyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı
Kurtları en iyi anlatan video! Köpekten geriye bu kaldı

Görüntü soğuğuyla meşhur ilimizden! Köpekten geriye bu kaldı