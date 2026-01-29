Kamyonetle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kamyonet ile Tofaş marka otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Sülün beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.C., idaresindeki 03 AP 391 plakalı Tofaş marka otomobil M.Y., yönetimindeki 03 BR 953 kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR