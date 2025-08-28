Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Ablak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.T., idaresindeki 36 RD 687 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla attı. Kazada sürücü ile birlikte R.Ç. ve E.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR