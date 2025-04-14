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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları hastanelere kaldırdı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Emirdağ ilçesi Suvermez köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., idaresindeki 06 HTL 19 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.D.'nin kullandığı 06 MJP 68 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada F.G., C.G. ve N.G., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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