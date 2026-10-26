Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar’da Trafik Dedektifleri Projesi devam ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar’da Trafik Dedektifleri Projesi devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar’da Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 6 okulda toplam 2 bin 367 öğrenciye trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

Afyonkarahisar'da Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 6 okulda toplam 2 bin 367 öğrenciye trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kocaşaban İlkokulu, Hacı Ahmet Özsoy Ortaokulu, Ertuğrul Gazi İlk ve Ortaokulu, Şükrü Çelikalay İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Kerim Üye Ortaokulu ve Osman Attila Ortaokulunda öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde toplam 2 bin 367 öğrenciye ulaşıldı.

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında eğitimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca devam edeceği, ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak okul servis şoförlerine yönelik de eğitim programları düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 45 sitede yayınlandı.
Chris Brown’ın cezası bugün belli olacak

Müzik yapımcısına şişeyle saldırmıştı: Ünlü şarkıcı hakim karşısında
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu

Görevden alınan Oktay Saral ilk kez konuştu
Demir kapıyı kapatmak isterken canından oluyordu! Bekçinin beli ve kalçası kırıldı

Bir anda rayından çıktı, bekçi altında kaldı! O anlar kamerada
Sahte altını dünya şampiyonu güreşçinin kuyumcu dükkanında bozdurdular! Sapanca'da 2 şüpheli onun ihbarıyla yakalandı

Dünya şampiyonu güreşçiyi kandırmaya kalktılar! Sonu hüsran oldu
Alina Boz’dan yeni hamilelik pozları

Anne olmak için gün sayıyor: Alina Boz’dan yeni hamilelik pozları
Galatasaray'daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı

Galatasaray'daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
Fon soruşturmasında Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı

Eski genel müdürden sonra yardımcısı da tutuklandı
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar

3 yıldır beklenen teklif TBMM'de! Kabul edilirse emekliler yaşadı