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Afyonkarahisar'da torbacı operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 13 hap ele geçirildi

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Afyonkarahisar'da torbacı operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 13 hap ele geçirildi
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Afyonkarahisar'da torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik Narkotik operasyonunda bir kişi tutuklandı. Operasyonda 542 kullanımlık uyuşturucu madde, 172 gram sıvı uyuşturucu, 13 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da torbacı diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklanırken, değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 542 kullanımlık uyuşturucu madde, 172 gram sıvı uyuşturucu ve 13 uyuşturucu hap ile ayrıca 3 ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan İ.O., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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