Afyonkarahisar'da Tırın Lastikleri Yandı, İtfaiye Zamanında Müdahale Etti

Sandıklı ilçesi çıkışında bir tırın dorsesindeki lastiklerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Afyonkarahisar'da lastikleri yanan tır itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Sandıklı ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., idaresinde ki 43 SP 371 plakalı tır trafikte seyir halindeyken dorsesinde bulunan lastiklerinden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi. Balataların şişmesi ile birlikte lastiklerin alev alması ile başlayan yangın çevrede paniğe neden olurken, yangına ilk müdahaleyi yangın tüpü ile vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından kontrolden altına alındı. Yangın sonrası tırın dorsesinde büyük çapta maddi maddi hasar meydana geldiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
