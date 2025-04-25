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Afyonkarahisar'da Tır ve Kamyon Çarpıştı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Tır ve Kamyon Çarpıştı: 2 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Kırkgöz mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E., yönetimindeki 42 KR 765 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.E.'nin kullandığı 45 AGT 495 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü ile yanında bulunan G.S., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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