Afyonkarahisar'da Tır Otomobile Çarptı, 1 Ölü 5 Yaralı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, bir tırın otomobile çarpması sonucu 77 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da tırın otomobile çarptığı kazada 77 yasindaki şahıs hayatını kaybederken, kazada 5 kişiyle yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T. (40) idaresindeki 33 BUZ 10 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü emniyet şeridinde duraklama yapan M.Ö. yönetimindeki 03 NE 784 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Y.Ö. (17), M.Ö. (40), B.S.Ö. (3), K.Ö. (12) ve H.İ. (77) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan H.İ. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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