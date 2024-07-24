Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Deresinek köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K.E. (26) idaresindeki 19 LL 686 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü E.T'nin (40) kullandığı 33 ET 711 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobildeki H.Ç. (60), H.T. (38), G.B.K. (18) ile H.N.T. (6) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çay ve Bolvadin ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Çay Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü E.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR