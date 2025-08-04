Afyonkarahisar'da Telefonda Tartışma, Sokakta Silahlı Kavgaya Dönüştü: Bir Ölü

Afyonkarahisar'da Telefonda Tartışma, Sokakta Silahlı Kavgaya Dönüştü: Bir Ölü
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, iki kişi arasında telefonda başlayan tartışma sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaşamını yitirirken, şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki kişi arasında telefonda başlayan tartışma sokak ortasında silahlı kavgaya dönüştü, olayda bir kişi öldü.

Olay, Şuhut ilçesi Çakırözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K., ile Mustafa Sözen arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü telefonda tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K., sokak ortasında Sözen'e tüfekle ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Mustafa Sözen, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak Sözen burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, şüpheli E.K., ise gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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