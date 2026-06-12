Jandarma tarihi eser niteliği taşıyan 150 adet sikke ve obje ele geçirdi

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri bir adrese yaptıkları baskında tarihi eser niteliği taşıyan 150 adet sikke ve obje ele geçirildi.

Olay, kent merkezine bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirdi. Ardından beldedeki bir adrese baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 150 adet eski eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve obje ile el dedektörü, yeraltı görüntüleme cihazı ve 4 adet define arama çubuğu ele geçirildi. Olayın ardından İ.Ç. ve M.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı