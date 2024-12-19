Afyonkarahisar'da Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Hacıbeyli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.E.Ş., idaresindeki 16 JUF 48 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Ardından refüje giren otomobil takla attı. Kazada sürücü ile birlikte A.Y.Ş., Z.Ş. ve Ş.Ş., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR