Afyonkarahisar'da Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, ağaca çarparak takla attı. Kaza sonrası 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da ağaca çarparak takla atan otomobilde 3 kişi yaralanırken olayda, aracın kopan tekerliği ise bir ağacın üstüne fırladı.

Olay, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B.S. idaresindeki 26 FC 160 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından ağaca çarpıp takla attı. Kazada sürücü ile birlikte A.O. ve H.B.E. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada aracın kopan tekerleğinin bir ağacın üzerine fırlaması ise olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

