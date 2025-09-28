Haberler

Afyonkarahisar'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da bir otomobilin takla atarak şarampole girmesi sonucu sürücü E.B. ve yolcu R.T. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Afyonkarahisar'da takla atarak şarampole giren otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Yeşilyurt köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B., idaresindeki 03 KT 567 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savunan araç taklalar atıp şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte R.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartuğ Elmaz'a Antalyaspor maçı öncesi kötü haber

Tedesco'dan sürpriz! Genç yıldızı Antalya maçı kadrosuna almadı
Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşü! 100 binden fazla kişi katıldı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! 100 bin kişi tek bir amaç için toplandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.