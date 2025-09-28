Afyonkarahisar'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da takla atarak şarampole giren otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Yeşilyurt köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B., idaresindeki 03 KT 567 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savunan araç taklalar atıp şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte R.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR