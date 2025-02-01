Afyonkarahisar'da Su Ürünleri Kaçak Avcılığına Karşı Sıkı Denetimler

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü il genelinde sürdürülebilir su ürünlerinin sağlanabilmesi amacıyla denetimlere aralıksız devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, su ürünleri denetim ekiplerince göl, gölet ve baraj göllerinde aralıksız olarak denetim yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda alınan ihbarlar üzerine Su Ürünleri Denetim Ekipleri, Afyonkarahisar Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri ve Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Sinanpaşa ilçesi Akdeğirmen barajında saat 21.00 sularında başlayıp gece 02:00'de sona eren su ürünleri kaçak avcılık kontrolünde; 50 takım 10.000 metre uzunluğunda ağ ele geçirildi.

Denetimler Hızla Devam Ediyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın destekleri ve iç suların ve ürünlerin daha fazla korunması için çapraz denetimlerin yapılmasına yönelik talimatı doğrultusunda tüm göl ve göletlerde denetimlerin tüm hızıyla devam ettiğini söyleyerek, tüm personele ve kolluk güçlerine teşekkür etti. Parlak, bu denetimlerin gelecek nesillerin de sağlıklı su ürünleri tüketebilmesi ve su ürünlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için son derece önem arz ettiğini ifade etti.