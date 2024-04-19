Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Tabanca ve Tüfek Satışı Yapan Şahıslar Yakalandı

Afyonkarahisar'da 2 şahıs ellerinde bulunan ruhsatsız tabanca ve tüfekleri satamadan jandarmaya yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde ikamet eden V.A. ve T.K. isimli şahısların ellerinde bulunan ruhsatsız tabanca ve tüfekleri satacağı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahısları takibe alan ekipler ardından bir adrese yaptıkları baskında 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 42 mermi ve 1 adet seri numarası kazınmış tabanca namlusu ele geçirdi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındıkları bildirildi. - AFYONKARAHİSAR