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Afyonkarahisar'da otomobilde 20 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

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Afyonkarahisar'da otomobilde 20 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
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Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 20 gram uyuşturucu madde ile 140 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alınan 1 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada 20 gram uyuşturucu madde ile 140 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan H.C.C., "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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