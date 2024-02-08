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Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole uçarak takla attı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp şarampole giren otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.A., yönetimindeki 09 PD 446 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerleri aşıp takla atarak şarampole girdi. Kazada sürücü ile M.A., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dazkırı Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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