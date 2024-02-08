Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp şarampole giren otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.A., yönetimindeki 09 PD 446 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerleri aşıp takla atarak şarampole girdi. Kazada sürücü ile M.A., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR