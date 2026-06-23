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Devrilen otomobilde bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Devrilen otomobilde bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje devrilen otomobilde bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Y. idaresindeki 03 LR 968 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte E.Y.(15), A.E.Y.(14), Ü.Y. (42) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ü.Y., isimli kadın kaldırıldığı hastaneden kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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