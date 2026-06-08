Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar merkezde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; H.K. idaresindeki 03 ABF 306 plakalı otomobil, seyir halindeyken C.P.B.'nin kullandığı 03 AIK 644 plakalı motosiklete yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, üzerindeki sürücü ve yolcu yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, motosiklet sürücüsü C.P.B. ile motosiklette yolcu konumunda bulunan N.Ö.K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı