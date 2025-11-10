Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Aktoprak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A., yönetimindeki 03 FT 847 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR