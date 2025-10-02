Haberler

Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil orta refüje girerek bariyerlere çarptı. 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.Ç., idaresindeki 06 EDU 409 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol ortasındaki refüje girerek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte T.Ç. ve A.B.Ç., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
