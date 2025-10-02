Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje girerek bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.Ç., idaresindeki 06 EDU 409 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol ortasındaki refüje girerek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte T.Ç. ve A.B.Ç., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR