Afyonkarahisar'da otomobil kazası: 2 yaralı

Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Akören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A., idaresindeki 16 PM 800 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada Ö.A. ve Ş.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR