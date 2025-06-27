Afyonkarahisar'da otomobil kazası: 2 yaralı
Sinanpaşa ilçesi Akören köyü yakınlarında meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sinanpaşa ilçesi Akören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A., idaresindeki 16 PM 800 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada Ö.A. ve Ş.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa