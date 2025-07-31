Afyonkarahisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyü yakınlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar orman alanı zarar gördü.

Afyonkarahisar'da çıkan orman yangını havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahaleler ile kontrol altına alınırken, olayda yaklaşık 5 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

Yangın, Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyü sınırları içerisindeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, köy çevresindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye orman işletme ve çevre ilçe ve beldeler deki itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan yaptıkları müdahale sonrası yaklaşık 12 saatin sonunda söndürdü. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan, yangından dolayı bölgede yaklaşık 5 hektarlık bir alanın zarar gördüğü ve hasar tespit çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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