Afyonkarahisar'da okul çevresi denetiminde 380 kişi ve 90 araç kontrol edildi

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Afyonkarahisar'da polis tarafından eğitim ve öğretim ortamının huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu okul çevreleri, parklar, kafeler ve işletmeler mercek altına alındı. Denetimlerde 32 okul ve çevresi, 19 park ve bahçe, 12 yurt ve çevresi, 10 kafe, 10 tütün işletmesi ve 8 internet kafe denetlendi.

İl merkezindeki uygulamalarda 162 şahıs ve 16 araç sorgulanırken, kurallara uymadığı tespit edilen 1 araca cezai işlem uygulandı.

Kent genelinde 380 şahıs ile 90 araç kontrol edilerek öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alması sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı