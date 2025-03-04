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Afyonkarahisar'da Öğrenci İstiklal Marşı Yarışmasında İlçe Birincisi Oldu

Afyonkarahisar'da Öğrenci İstiklal Marşı Yarışmasında İlçe Birincisi Oldu
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Bolvadin ilçesinde Raziye Sultan Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi'ni temsil eden Aylis Çavdaroğlu, online İstiklal Marşı yarışmasında gösterdiği başarıyla ilçe birincisi oldu. Aylis, 19 sorudan 18'ine doğru cevap vererek önemli bir başarı kaydetti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Raziye Sultan Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi online İstiklal Marşı yarışmasında ilçe birincisi oldu.

Okulun 10.'ncu sınıf öğrencisi Aylis Çavdaroğlu online İstiklal Marşı yarışmasında gösterdiği üstün performansla önemli bir başarıya imza attı. Hızın ve doğru cevap vermenin büyük önem taşıdığı yarışmada, 135 saniye içinde 19 sorudan 18 ine doğru cevap veren Aylis Çavdaroğlu, Bolvadin'de birinci, Afyonkarahisar genelinde ise altıncı ve Türkiye genelinde 236'ncı oldu.

Çavdaroğlu'nun başarısı okul yönetimi tarafından ödüllendirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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