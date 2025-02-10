Afyonkarahisar'da Nitelikli Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri nitelikli dolandırıcılık suçundan 2 yıl 9 ay 10 hapis cezası ile aranan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile aranan G.D. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderdi. - AFYONKARAHİSAR