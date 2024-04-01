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Afyonkarahisar'da Muhtar Bıçaklandı, Sağlık Durumu Ciddi

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Afyonkarahisar'da dün gerçekleştirilen seçimlerde yarıştığı rakiplerinin birinin yeğeni tarafından bıçaklanan muhtarın sağlık durumu ciddiyetini korurken göreve yeniden seçilemedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Akcin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oy kullanma işleminin yapıldığı Akcin İlkokulu'nda mevcut mahalle muhtarı Halit Kaplan ile rakip muhtar adayı Tuncay Bicil'in aile üyeleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine rakip muhtarın yeğeni olduğu öğrenilen Y.B. isimli genç, Kaplan'ı bacağından bıçakladı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile Kaplan bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, Y.B. isimli şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı.

Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan Kaplan'ın tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, yapılan oylama sonrası ise Halit Kaplan 310 oy, Tuncay Bicil 335 oy ve Mehmet Özçınar 385 oy aldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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