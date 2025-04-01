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Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Aydoğan Çal, kaza sonrası hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki genç hayatını kaybederken, kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Akören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü M.Ç.'nin (47) sevk ve idaresindeki 34 ABS 896 plakalı araç U dönüşü yaptığı esnada sürücü Aydoğan Çal'ın (20) idaresindeki 03 AHU 152 motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölge güvenliği alırken, ağır yaralı halde İhsaniye Devlet Hastanesine götürülen Aydoğan Çal tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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