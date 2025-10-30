Afyonkarahisar'da Moped Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen moped de biri çocuk 3 kişi yaraladı.

Kaza, Hocalar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Y., yönetimindeki 03 AIK 944 plakalı moped diye adlandırılan 3 tekerlekli motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile birlikte biri çocuk toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR