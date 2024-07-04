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Afyonkarahisar'da Minibüs Kazası: 5 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında üçü çocuk 5 kişi yaralandı. Minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da takla atarak şarampole devrilen minibüste üçü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sultandağı ilçesi Yakasenek köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K.G., idaresindeki 03 PC 556 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte E.Y.G., S.Y.G. (2), E.G. (6) ve E.N.G. (9) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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