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Afyonkarahisar'da minibüs durağına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da minibüs durağına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Afyonkarahisar'da Uydukent minibüs durağında çıkan tartışma sonrası silahlı saldırı düzenlendi. Durak Başkanı Osman Bulaş hayatını kaybederken, bir kişi de bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

Afyonkarahisar'da minibüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, Dörtyol Mahallesi'ndeki Uydukent minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, durağa gelen bir grup ile Durak Başkanı Osman Bulaş arasında henüz belirlenemeyen nedenden tartışma başladı. Çıkan kavgada gruptakilerden birinin yanında getirdiği silahı ateşlemesiyle Osman Bulaş vurulurken, İ.A. da çıkan arbede de bıçaklandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Bulaş ve İ.A. ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Osman Bulaş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekiplerince kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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