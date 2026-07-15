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Durak başkanı cinayetinde yakalanan 18 kişi adliyeye sevk edildi

Durak başkanı cinayetinde yakalanan 18 kişi adliyeye sevk edildi
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Afyonkarahisar'da minibüs durağı başkanı Osman Bulaş'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 18 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'da minibüs durağı başkanının öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 18 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün Dörtyol Mahallesi'ndeki Uydukent minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, durağa gelen bir grup ile durak başkanı Osman Bulaş arasında yetki belgesiz şoför çalıştırma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan kavgada gruptakilerden Y.B.'nin ateşlediği silahla vurulan Osman Bulaş ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İ.Ç.'nin de çıkan arbede de N.K. tarafından bıçakladığı iddia edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahıslar emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliye sevk edildi. Minibüsle adliyeye getirilen 18 kişinin savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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