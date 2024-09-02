Afyonkarahisar'da minibüs dereye uçtu, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak dereye uçan minibüste 4 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde meydana geldi. G.G., idaresindeki 03 AGJ 240 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç ardından yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada sürücü ile birlikte E.S.G., M.G. ve A.G., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR