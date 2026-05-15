Meyve yüklü kamyon devrildi

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen meyve yüklü tırdan çevreye dağılan yaklaşık 10 ton meyve ziyan oldu.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Çobankaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö. idaresindeki 07 BOA 415 plakalı meyve yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, kazada şans eseri herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması büyük teselli oldu. Kaza sonrası Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü şekilde ulaşıma açtı. Ekiplerin olay yerindeki inceleme ve güvenlik çalışmalarının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. - AFYONKARAHİSAR

