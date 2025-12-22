Haberler

Kontrolden çıkan tır, kereste fabrikasının deposuna girdi

Kontrolden çıkan tır, kereste fabrikasının deposuna girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolvadin ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir tır, yol kenarındaki kereste fabrikasının tomruk deposuna girdi. Kazada bir kişi yaralanırken, meydana gelen maddi hasar büyük ölçüde oldu.

Afyonkarahisar'da bir tır kontrolden çıkarak yol kenarındaki kereste fabrikasının tomruk deposu olarak kullandığı yere girerek durabildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 EIP 877 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki kereste fabrikasının depo olarak kullandığı ve tomrukların bulunduğu alana girerek durabildi. Büyük paniğin yaşandığı kazada büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Yusuf Güney ifade veriyor

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Ünlü şarkıcı ifade veriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
200 bin Euro'luk altınla 'komşu'da yakalandı

Çil çil altınla 'komşu'da yakalandı! Piyasa değeri dudak uçuklattı
6. rauntta kabusu yaşamıştı! İşte çenesi kırılan Jake Paul'un son hali

Çenesi kırılan Jake Paul'un son hali korkunç
title