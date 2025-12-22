Kontrolden çıkan tır, kereste fabrikasının deposuna girdi

Afyonkarahisar'da bir tır kontrolden çıkarak yol kenarındaki kereste fabrikasının tomruk deposu olarak kullandığı yere girerek durabildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 EIP 877 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki kereste fabrikasının depo olarak kullandığı ve tomrukların bulunduğu alana girerek durabildi. Büyük paniğin yaşandığı kazada büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR