Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Bir Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole giren otomobilde bir kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.D., idaresindeki 34 HY 7519 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil ardından yol kenarındaki yaklaşık 2 metrelik yükseklikten aşağı düşerek şarampole girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR