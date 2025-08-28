Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Büyükkalecik beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.B., idaresindeki 03 AGT 594 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte S.S. (17) Ö.U. (18) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR