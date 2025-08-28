Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Büyükkalecik beldesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Büyükkalecik beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.B., idaresindeki 03 AGT 594 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte S.S. (17) Ö.U. (18) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatıldı

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci elde bu 4 araç kapış kapış satıldı

İkinci el pazarında büyük hareketlilik! Bu 4 model kapış kapış satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.