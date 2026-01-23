Haberler

Hurdaya dönen araçta şans eseri kazayı yaralı atlattı

Emirdağ ilçesi çıkışında meydana gelen kazada, otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje devrildi. Şans eseri yaralı atlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrilip metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yaralı atlattı.

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B.K., idaresindeki 06 DFL 083 otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından refüje devirilerek metrelerce sürüklendi. Sürücü şans eseri kazayı hurdaya dönen araçta yaralı atlattı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
